Le Onze des Français les mieux payés de la Ligue 1

Une fois n’est pas coutume, un sujet argent et salaires qui n’est pas dominé par le PSG, en Ligue 1. Pour composer le onze des Français les mieux payés de la Ligue 1, il faut piocher dans pas moins de six clubs différents, que sont le PSG, l’OM, l’AS Monaco, l’OL, le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux. Tous alignés, dans un système il est vrai très offensif avec une défense à trois.

Un onze à 5 clubs : PSG, OM, ASM, OL, Stade Rennais et FCGB

Ce collectif à découvrir en détail ci-dessous, vaut 74 millions d’euros bruts en salaires estimés sans les primes, cette saison 2019-20. Un joueur gagne donc une moyenne de 6,7 M€ brut, un peu plus que n’en gagne Dimitri Payet à l’OM. Kylian Mbappé, deuxième joueur le mieux rémunéré de la Ligue 1 après Neymar pointe largement devant les autres, à 23 millions d’euros pour son exercice parisien.

8, le différentiel de salaires entre Mbappé et Koscielny

A l’opposé, Laurent Koscielny a le plus petit salaire de l’équipe à 240 000 euros bruts mensuels chez les Girondins de Bordeaux. Il y a enfin cinq champions du monde 2018 dans le 11 : Steve Mandanda, Presnel Kimpembe, Steven Nzonzi, Florian Thauvin et Kylian Mbappé.

Le Onze des Français les mieux payés de la Ligue 1 2019-20

Dans le détail :

– Steve Mandanda (OM) = 4,32 M€ en 2019-20

– Laurent Koscielny (FCGB) = 2,9 M€

– Presnel Kimpembe (PSG) = 8M€

– Mapou Yanga-Mbiwa (OL) = 3,36 M€

– Tiémoué Bakayoko (ASM) = 5,4 M€

– Steven Nzonzi (Stade Rennais) = 4 M€

– Florian Thauvin (OM) = 5 M€

– Houssem Aouar (OL) = 3,6 M€

– Dimitri Payet (OM) = 6 M€

– Wissam Ben Yedder (ASM) = 8,46 M€

– Kylian Mbappé (PSG) = 23 M€