OM, PSG, OL, OGCN… Qui finira sur le podium en L1 selon les bookmakers ?

C’est, ce week-end, la treizième journée de Ligue 1.

Alors que la treizième journée de la saison 2021-2022 débute ce vendredi soir, les rapports de force se dessinent assez nettement, dans le haut du classement de la Ligue 1. Jusqu’à Lyon, sixième, il se pourrait que le podium final, au soir du 21 mai 2022, se décide entre ces six formations-là que sont le PSG, l’OGCN, l’OM, le RC Lens, le Stade Rennais et l’OL.

Le PSG en évidence, l’OL et l’OM jouent placés

C’est en tout cas une tendance que suppose les cotes, chez les bookmakers de France. A la question, « quelle équipe sera sur le podium », ils avancent avec évidence le Paris Saint-Germain et parfois ne le proposent plus, tant cela semble pour eux acquis. Derrière par contre, il y a match. Avec les deux Olympique, idéalement placés en embuscade. Ils sont les favoris après Paris, pour camper les trois premières finales. L’OL a une légère préférence, à la cote moyenne de 2, contre 2,25, celle attribuée à l’OM.

L’OGC Nice convainc moins les bookmakers du pays

Et l’OGC Nice alors, présentement dauphin du OSG au classement ? Il n’est pas très loin, coté à 2,85 contre un. Juste devant l’AS Monaco, à 3, le LOSC à 6 et le Stade Rennais, à 7. Le RC Lens, troisième, au commencement de cette 13e journée, pointe plus loin, à 8,5 contre un, en moyenne.