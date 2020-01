Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé cette saison sur le mercato

Il reste quinze jours avant la fermeture du second mercato de la saison 2019/2020. Les transactions les plus importantes se sont pour la plupart conclus cet été. Avec l’AS Monaco en tête, qui a dépensé le plus d’argent en Ligue 1. En plein chantier pour retrouver une équipe compétitive, les dirigeants russes ont investi 150 millions d’euros, dont 40 sur la recrue phare de l’été monégasque, Wissam Ben Yedder, en provenance du FC Séville.

Le LOSC, l’OL, le PSG n’ont jamais autant investi d’argent sur le mercato

Derrière, le PSG, le LOSC et l’OL ont déboursé environ 90 millions d’euros, sans être déficitaire dans leurs comptes. C’est un record pour les Lillois et les Lyonnais, qui n’ont jamais dépensé autant d’argent sur une saison. Le Stade Rennais et l’OGC Nice, ont respectivement investi 54 et 52 millions d’euros, afin de jouer les places européennes à la fin de la saison. Les dépenses des clubs de Ligue 1 s’élèvent en moyenne, à 36,25 millions d’euros pour se renforcer. C’est l’équivalent ou presque de l’OM qui s’en approche, avec 27 millions et deux transferts importants : Benedetto et Rongier.

L’OM proche de la moyenne en Ligue 1

Quelques opérations se sont nouées cet hiver, dont le transfert de Rémi Oudin vers les Girondins de Bordeaux pour 10 millions d’euros. Au total, l’ensemble des équipes de la Ligue 1 a déboursé 725 millions d’euros sur le marché, un chiffre bien loin de ses voisins européens. Jusqu’ici, la Premier League reste le championnat le plus dépensier d’Europe, les clubs anglais ont déboursé 1,554 milliards d’euros. S’ensuit la Liga espagnole, (1,345 milliards €). En Italie, la Série A totalise 1,213 milliards. Seule la Bundesliga se rapproche du championnat de France, à 813 millions d’euros.

Ce que les clubs de Ligue 1 ont dépensé sur le marché des transferts en 2019-2020

1 – Monaco = 150 M€

2 – PSG = 95 M€

3 – Lille = 89 M€

4 – Lyon = 88 M€

5 – Rennes = 54 M€

6 – Nice = 52 M€

7 – Marseille = 27 M€

8 – Montpellier = 20 M€

9 – Bordeaux = 19 M€

10 – Nantes = 18 M€

11 – Amiens = 18 M€

12 – Metz = 14 M€

13 – Toulouse = 14 M€

14 – Reims = 13 M€

15 – Saint-Étienne = 13 M€

16 – Angers = 10 M€

17 – Strasbourg = 9 M€

18 – Nîmes = 8 M€

19 – Brest = 7 M€

20 – Dijon = 7 M€