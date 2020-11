Qui sera le meilleur buteur de la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Si prime d’abord le résultat collectif, avec la coupe aux Grandes oreilles pour nourrir l’appétit et la motivation des équipes, la Ligue des champions distingue aussi les individualités. Les meilleures seulement, qui sont au centre du jeu, des attentions. Et ici de la finition. Qui sera le meilleur buteur de la Ligue des champions selon les bookmakers ?

Mbappé au PSG la valeur la plus sûre. Personne de l’OM ou du Stade Rennais

A priori, ce ne sera pas un joueur français. Kylian Mbappé, légitime et même parmi les favoris au commencement du tournoi, a pris du retard dans cet exercice et ne pointe que très loin,

à une (intéressante ?) cote, supérieure à 20 contre un. Il n’en reste pas moins la valeur la plus sûre, pour un joueur ou dans un club français. Les buteurs de l’OM ou du Stade Rennais pour leur part, ne sont même pas dans la liste des cotes ; les opérateurs de France qui proposent le marché ne l’envisagent pas. Même accompagné d’un cote monstrueuse pour attirer les joueurs.

Robert Lewandowski sinon Lionel Messi ou Erling Haland

Si ce n’est à chercher du côté de la France et sa Ligue 1, où alors regarder pour trouver le futur meilleur buteur de cette C1, saison 2020-21 ? Chez les champions d’Europe en titre, bien sûr. Avec Robert Lewandowski, premier favori pour se succéder à lui même. L’attaquant du Bayern Munich a fini la précédente édition avec 15 unités à son compteur. Il en a 2 présentement. Sa cote moyenne est proche de 4. Il fait l’unanimité des bookmakers, tandis qu’après lui, c’est plus indécis entre le Ballon d’or Lionel Messi et le Golden Boy Erling Haland. L’Argentin vaut une cote de 6,18 et son plus jeune alter ego norvégien, 6,6 contre un.