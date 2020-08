OM, PSG, RC Lens, ASSE… Qui a le plus d’abonnés à ce stade en Ligue 1 ?

La campagne d’abonnements la plus périlleuse à mener, pour tous les clubs de football en particulier, du sport en général. Comment jauger sans créer de frustration, dans un contexte sanitaire aussi incertain, avec des informations chaque jour changeants, selon l’évolution du virus dans le monde. Dire que c’est un casse-tête est un euphémisme, à ce point d’ailleurs, que les stratégies diffèrent grandement entre tous les clubs de la Ligue 1.

Le PSG fait le plein au Parc des Princes

Il y a ceux qui facturent au match, ceux qui rembourseront et ceux qui hésitent encore sur la conduite à tenir Le journal L’Equipe les détaille au cas par cas, pour les clubs qui en comptent le plus à ce stade initial de la saison 2020-21, le Paris Saint-Germain a lancé dès mars avant le confinement, l’ouverture des guichets. Et le club champion de France comptera encore sur 35 000 encartés environ, comme le maximum qu’il s’autorise chaque année, au Parc des Princes.

RC Lens et LOSC à 20 000 et plus, le Stade Rennais bat un record

Trop longtemps sevrés de l’élite, les supporters du RC Lens bouillonnent. 90% de taux de réabonnement et un total de plus de 20 000 encartés au commencement de ce mois d’août, contre 16 000 la saison dernière en Ligue 2. 20 000 c’est aussi peu ou prou le nombre observé par le LOSC, pour une place au stade Pierre-Mauroy, et le RC Strasbourg en serait pas loin. Tandis que le Stade Rennais, avec la montée en puissance sportive et l’hypothèse d’une Ligue des champions à disputer, vient de battre son record historique d’abonnés. Ils sont 16 000 désormais.

Pas d’abonnements à date, à l’OM, l’ASSE, l’OL, le MHSC et Nîmes

Cinq clubs sur vingt n’ont en revanche rien décidé et restent en stand bye, à onze jour de l’ouverture du championnat de France 2020-21 de Ligue 1. Avec l’OM pour recevoir l’ASSE au commencement, deux clubs où l’engagement des fans locaux est soutenu, et qui n’ont justement pas débuté la campagne dédiée aux abonnements. Avec eux, l’OL, le MHSC et le Nîmes Olympique. Ces clubs là ne devraient vendre des places qu’au billet, selon les quotas autorisés.