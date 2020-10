OM, PSG, Stade Rennais: A 30% en C1, quelle sera la jauge de spectateurs admis ?

En marge du tirage au sort effectué ce jeudi en fin de journée, l’UEFA a dévoilé les grandes lignes de la prochaine campagne de la Ligue des champions, dont une concerne le retour du public dans les stades. Pour la C1, la limite sera fixée à 30% de la capacité des stades des équipes qui disputent le tournoi. Cela dépendra toutefois des politiques gouvernementale des pays concernés, au cas par cas, l’UEFA ne pouvant donner que des préconisations. En France, ça n’en prend pas forcément le chemin, pour les trois clubs engagés que sont le PSG, l’OM et le Stade Rennais.

Jusqu’à près de 20 000 possibles pour l’OM, moitié moins au Stade Rennais

A près d’un tiers de la capacité commerciale des enceintes, au moins toutes les équipes sont sur un même pied d’égalité. Cela ne signifie pas bien sûr, qu’elles présenteront les mêmes affluences. D’après nos observations, l’OM pourra supporter au Vélodrome, plus de deux fois l’affluence du Stade Rennais au Roazhon Park. Traduit par les chiffres, Marseille, avec son stade de 66 226 places le plus grand du foot français (exception faite du Stade de France), recevra jusqu’à près de 20 000 supporters à la maison, si la jauge est ainsi respectée.

Le PSG pourrait se déplacer devant plus de 20 000 personnes à Manchester

Ils seront inversement 8 758 (sur 29 194 places), en tribunes à Rennes et 14 379 sur une capacité commerciale de 47 929, pour voir le Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Les champions de France sont ceux qui pourraient croiser le plus de spectateurs en déplacement, si à Old Trafford, l’antre de Manchester United, la jauge à 30% est là aussi appliquée ; auquel cas, il pourrait y avoir jusqu’à 22 800 supporters pour soutenir les Red Devils.

A 30% du public, la jauge des équipes françaises en Ligue des champions

OM = 19 868 (capacité du Vélodrome : 66 226)

PSG = 14 379 (capacité du du Parc des Princes : 47 929)

Rennes = 8 758 (capacité du Roazhon Park : 29 194)