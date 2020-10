OM, PSG, Stade Rennais… Qui va gagner la C1 selon les stats prédictives ?

Le saviez-vous ? Le Stade Rennais a plus de chances que l’Olympique de Marseille de remporter cette édition de la Ligue des champions 2020-21. C’est ce que révèlent les statistiques prédictives du très performant outil Five Thirty Eight. Lequel, sur la base de son « Soccer Power Index » (SPI), anticipe les affrontements entre les équipes, en donnant à chacune une note défensive et une offensive. A renfort d’algorithmes, est établi in fine, un classement des clubs les plus à même de soulever la coupe aux Grandes oreilles.

Le PSG sur le podium des candidates à la victoire en C1

Avec le PSG, presque idéalement placé, en embuscade sur le podium. Les Parisiens, vice-champions d’Europe en titre, sont en balance avec le Bayern Munich qui les a battu en août, et le Manchester City de Pep Guardiola jamais très loin du sacre dans toutes les analyses. Les Parisiens ont un indice SPI de 90,6 qui conforte les ambitions du club, de briller dans le tournoi. Pour l’Olympique de Marseille (SPI à 64,6) et le Stade Rennais (67,9), l’objectif sera d’abord de se qualifier pour la phase éliminatoire.

Indice plus faible attribué à l’OM et au Stade Rennais

Ça n’a rien de garanti, car l’indice SPI est supérieur à toutes les autres équipes du groupe C de l’OM (Manchjester City à 92, Porto à 75,8 et l’Olympiakos à 75,2), tandis que Renne est devancé de Chelsea (83,7) et du FC Séville (81,6), mais le club de Julien Stephan devance Krasnodar (63,6).