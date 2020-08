OM : Que vaut le 11 type de la saison 2020-21 sur le mercato ?

On prend les mêmes et on recommence. A Marseille, les liquidités manquent, en dépit de la qualification du club pour la prochaine Ligue des champions. La marge pour recruter s’est jusqu’ici limitée au prêt d’un an, du défenseur central, Leonardo Balerdi, par le Borussia Dortmund et le renfort du milieu défensif, Pape Gueye, arrivé libre en provenance du Havre. Ni l’un, ni l’autre ne devraient être dans le 11 type de la saison 2020-21 de l’OM, au commencement du championnat de Ligue 1.

Un collectif valorisé à 176,5 M€ avec Kamara pour plus cher

Ce collectif, que voici ci-dessous, est celui que propose L’Equipe. Selon nos observations, il vaut 176,5 millions d’euros, à l’addition des joueurs qui le composent. A 16 millions, Dario Benedetto en pointe, est celui qui s’en approche le plus (12 M€). Le minot Boubacar Kamara est le joueur le plus bankable de cette équipe. Il approche les 40 millions d’euros, même si Marseille en voudrait plus pour lui. Mais aussi pour Sanson ou Duje Caleta-Car, mais pour l’instant, aucune opération ne s’est nouée, aux valorisations souhaitées par le club phocéen, dont la presse a fait état (près de 35 M€ pour Sanson, notamment).

La valeur marchande de Florian Thauvin a fondu en deux ans

Florian Thauvin est un autre cas particulier dans ce collectif. Il se disait au sortir de son titre, en 2018, que l’ailier champion du monde approchait les 80 millions d’euros, sur le marché des transferts. Deux ans plus tard, il est estimé à quatre fois moins, pour deux raisons principales : d’abord sa saison dernière blanche (2 matches disputés, en raison d’une une arthrose au talon) et le temps de contrat restant ; en ce qui le concerne, il entre dans sa dernière saison. S’il n’est pas prolongé, il quittera libre le club, au 30 juin 2021 (si la saison suit son calendrier normal).

Le onze type de l’Olympique de Marseille 2020-21 sur le mercato