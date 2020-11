OM : Quelle est aujourd’hui la fortune des Louis-Dreyfus ?

Pour 45 millions d’euros estimés, l’Olympique de Marseille a changé de propriétaire, au cours du mois d’août 2016, de la famille Louis-Dreyfus, et Margarita, aux commandes de l’empire depuis la mort de son époux Robert, vers l’homme d’affaire américain, Frank McCourt. La transition s’est opérée et le nom des successeurs s’est progressivement effacé, mais la famille, a toujours un pied au club phocéen.

Kyril Louis-Dreyfus a toujours 5% du capital de l’OM

Kyril Louis-Dreyfus, l’un des fils benjamins (il a un jumeau), a gardé 5% des parts, avec le secret espoir de reprendre un jour les rênes de l’équipe. A 22 ans, il est encore jeune et mesure très certainement le parcours et les cases à remplir pour gérer une si puissante institution. Alors il se dit qu’il va reprendre le club de Sunderland, tombée en 3e division anglaise. Le foot n’est qu’une activité secondaire, sa fortune, les Louis-Dreyfus la doivent à l’empire de négoce, principalement de matières premières agricoles.

Une fortune qui a baissé depuis la vente du club à McCourt

A la mort de son mari Robert, en 2009, Margarita Louis-Dreyfus a conservé 69,9% du capital du groupe. Quand elle a cédé l’OM en 2016, Forbes évaluait la fortune familiale à 6,8 milliards de dollars (5 700M€). Quatre ans et une crise printanière plus tard, le même magazine spécialiste de l’économie, l’estime 17% inférieure, à 5,6 milliards de dollars (4 700M€). Cela reste malgré tout supérieure à la valorisation de Frank McCourt, qui serait à la tête d’un patrimoine plus ou moins proche du milliard de dollars.