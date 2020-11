OM : Quelle est la fortune de Pierre Bellon actionnaire minoritaire du club ?

Dans l’actionnariat de l’OM, il y a le propriétaire principal qu’est Frank McCourt, via sa société Eric Soccer, Kyril Louis-Dreyfus, le fils de l’ancien dirigeant, Robert Louis-Dreyfus qui gardé des parts, après la passation en 2016, et au moins une autre personne, dont on ne sait sa présence, qu’à la faveur de documents déposés par le club au Greffe du Tribunal ou récemment partagé sur les réseaux sociaux, un PV d’assemblée générale.

Un actionnaire de l’OM discret mais puissant dans les affaires

Lui, c’est Pierre Bellon, si l’on ignore à quelle hauteur est investit (financièrement et personnellement) dans le club phocéen, sa réussite par contre est connue. Et émérite sur le front des affaires, puisqu’il a créé en 1966, Sodexo qu’il dirige encore aujourd’hui. En un demi-siècle, la société de ce natif de Marseille, est devenue le numéro un mondial de la restauration collective. C’est elle par exemple, qui nourrit toutes les bouches des visiteurs présents au Tour de France cycliste.

Proche du top 20 des plus grandes fortunes de France

Selon Challenge, 2020 est un coup d’arrêt dans l’évolution professionnelle de l’homme d’affaire de 90 ans. Depuis 2012, le magazine économique pointait chaque année à la hausse, l’estimation de sa fortune personnelle. De 2 milliards en 2012, elle progressait jusqu’à 6,5 milliards, en 2019. Mais cette année, avec la crise sanitaire et le monde qui change et se repli sur soi, l’activité a baissé. Et sa fortune aussi, à 4,5 milliards d’euros. Avec sa famille, ils étaient les 14es plus riches du pays, en 2019 au classement Challenge. Ils reculent de sept places, en 2020 et glissent derrière… Margarita Louis-Dreyfus.