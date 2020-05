OM, RC Lens – Combien ça coûte de recruter Vagner Dias (ASSE) ?

Beaucoup de regards de la Ligue 1 se tournent vers la division inférieure. Bien qu’il appartienne à l’ASSE qui l’a prêté, c’est en L2, à Nancy que Vagner Dias a bouclé sa saison 2019-20, avec une certaine forme de réussite (7 buts en 15 matches disputés), qui lui vaut l’intérêt de plusieurs clubs de l’élite, que L’ESt Républicain détaille pour certains : le Stade Rennais, l’OM, le RC Lens, le SCO Angers ou le Nîmes Olympique. Le profil de l’ailier de poche (1m68) est intéressant car possiblement « peu » couteux, pour un joueur offensif.

OM, RC Lens, Stade Rennais… Vagner Dias est convoité

Vagner Dias est à Saint-Etienne depuis 2017, mais il n’a que peu joué avec l’équipe première, à ses débuts sous le maillot vert, aux ordres de Gasset. Les deux saisons suivantes, il les a passé en prêt à l’AS Nancy Lorraine, en Ligue 2. Une vilaine luxation de la cheville doublée d’une fracture du péroné, l’a forcé à passer sur la table d’opération, en novembre. Il n’a pas eu depuis l’occasion de s’exprimer sur un terrain, freiné par la crise sanitaire. Freiné aussi, dans sa progression et sa valorisation marchande. Selon Transfermarkt, il approche les 2 millions d’euros et il se dit qu’à 3 millions, il pourrait être cédé. L’ASSE y gagnera sa contribution, puisque son joueur est arrivé libre dans le Forez, en provenance du club Gil Vicente, au Portugal.

L’ailier est sous contrat jusqu’en 2021 avec l’ASSE

La trajectoire de l’international cap-verdien de 24 ans est assez singulière. Il a rejoint Saint-Etienne sur la pointe des pieds, en ayant tout à prouver. Son premier contrat, il l’a signé sur un an, avant qu’il ne soit prolongé au mois de mars 2018 pour deux ans et demi de plus. Cela signifie que depuis il est Stéphanois jusqu’au 30 juin 2021. Avec un contrat qui lui rapporte moins de 20 000 euros bruts mensuels, c’est-à-dire moins que le salaire moyen des clubs cités plus haut.