OM, Roma ou ailleurs: Où jouera Thauvin la saison prochaine selon les bookmakers ?

Il l’a dit pendant le confinement à l’occasion d’un live, qu’il ne se voit pas partir de l’OM. A priori, le débat concernant l’avenir de Florian Thauvin est donc tranché. Mais le football a ses enjeux et intérêts suffisamment forts, pour que la vérité d’un jour, change le lendemain. Champion du monde 2018 et malgré une saison quasiment blanche, passée aux soins, l’ailier marseillais jouit d’une belle cote d’estime sur le mercato, quoiqu’elle soit en baisse.

L’OM ou l’Italie pour Florian Thauvin ?

A son sujet, il est question de l’Italie, où pourrait rebondir le joueur de 27 ans selon les bookmakers du Royaume-Uni. A 1,15 contre un, ils estiment que Florian Thauvin va poursuivre avec l’OM, jusqu’à sa dernière saison contractuelle. Et plus, qui sait. Dans le cas contraire, deux clubs se détachent plus que les autres : la Roma et le Milan AC. Ils ont une même cote à 7, soit 7 euros à gagner pour un de misé, si le joueur signe d’ici au 2 septembre.

L’Italie est décidément la destination première envisagée, avec l’Inter Milan, à 9, et le Napoli et la Lazio, à 10. Entre se glisse un club d’Espagne que celui de Valence, avec une cote à 8 contre un.