OM : Salaire, contrat, ce que Gerson a signé avec l’Olympique de Marseille

Gerson est arrivé à Marseille, ce dimanche.

Cette fois c’est acté, l’arrivée du milieu de terrain brésilien Gerson, à l’Olympique de Marseille. Cela avait déjà été officialisé depuis un moment par le club phocéen, mais le joueur avait des échéances à terminer, avant de rejoindre la France et sa commune des Bouches-du-Rhône. Cette fois c’est donc fait, Gerson, milieu de terrain de xx ans, vient renforcer le collectif de Jorge Sampaoli.

Gerson est à l’OM et pour les cinq prochaines saisons

Il s’est engagé sur un contrat de la durée maximale de cinq saisons, jusqu’au terme de l’exercice 2025-26. Il va lui rapporter près de 325 000 euros brut mensuels, moins les bonus associés, individuellement et collectivement. C’est, pour équivalence, la rémunération perçue jusque’à cette saison 2020-21, par l’attaquant Valère Germain, sur le départ, puisque en fin de contrat.

Deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’OM

Pour recruter Gerson, l’Olympique de Marseille a investi 25 millions d’euros, plus trois de variables, payés au club de Flamengo, où évoluait le joueur. Il fait son retour en Europe, après une première expérience, en Italie, avec la Roma. A l’époque trop jeune, il a manqué l’expérience, mais il est aujourd’hui à 24 ans plus mature, et il était convoité par ailleurs, sur ce mercato. Il est, après Dimitri Payet, la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’OM.