OM : Salaire, contrat, ce que Kevin Strootman a signé avec Cagliari

Kevin Strootman va rester en Angleterre, au moins une saison de plus.

Une échappatoire à Kevin Strootman, l’OM l’a trouvée pour son milieu de terrain avec le club de Cagliari, qui officialise ce samedi matin, l’arrivée de l’intentional batave dans ses rangs. Kevin Strootman va rester en Serie A où il semble s’épanouir, après une fin de saison 2020-21 dernière, en prêt au club du Genoa.

Après le Genoa, Strootman rejoint Cagliari

L’expérience ayant manifestement été positive, elle a poussé Cagliari a considérer la situation du joueur, que l’Olympique de Marseille, où il est sous contrat, cherche à pousser vers la sortie. Ce ne sera pas ici définitif, car Strootman s’est engagé sous la forme d’un nouveau prêt, cette fois d’un an. Plus une deuxième saison possible.

La moitié de son salaire à l’OM à la charge de son nouveau club

Joueur le mieux payé de l’OM, Kevin Strootman le serait aussi, en Sardaigne, si Cagliari avait à payer l’intégralité de son salaire. Ça ne devrait pas être le cas, car comme le Genoa précédemment, Cagliari ne devrait prendre que la moitié de ses émoluments proches de 4 millions d’euros net la saison. L’Olympique de Marseille en assumera le reste, le temps de sa pige.