OM : Salaire, contrat, ce que l’OM proposerait à Arturo Vidal

Arturo Vidal et l’OM possiblement sur la même longueur d’onde ?

Au départ, c’était un mariage improbable. Pour ne pas dire impossible. Parce que rien ne rapprochait l’OM, d’Arturo Vidal, avant l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc du club phocéen. Et parce que le milieu de terrain axial, justifie d’un contrat, à l’Inter Milan où il évolue cette saison, bien au-delà des possibilités de la formation marseillaise.

L’OM et Sampaoli désireux de recruter Arturo Vidal

Seulement à force, les positions entre l’international chilien et le club du sud de la France se rapprochent peu à peu. Il y a d’abord le respect que se vouent le milieu axial et le coach argentin. Egalement le fait qu’Arturo Vidal soit en perte de vitesse, en Italie, chez les Lombards. Et parce qu’il semblerait possible que le trentenaire accepte de réduire ses émoluments, pour un nouveau projet.

L’équivalent de sa dernière saison intériste pour deux ans à Marseille

Du côté de l’Italie et de la Gazzetta dello Sport, l’on avance que l’Olympique de Marseille a manifesté au joueur son intérêt, mais que cela suppose de Vidal, qu’il rogne sur son salaire proche de 6,5 millions net la saison, soit pour équivalence, 700 000 euros brut tous les mois, ce qu’aucun joueur n’a jamais gagné à Marseille. Il ne reste qu’une saison au chilien à l’Inter, l’OM lui en proposerait une de plus, à la condition qu’il dilue son salaire, sur la période complète (deux ans à 350 000 € brut par mois). Et alors l’opération deviendra-t-elle plus possible. Actuellement, les deux parties sont à la croisée des chemins.