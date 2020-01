OM, Stade Rennais – Combien ça coûte de recruter Adrien Tameze (OGC Nice) ?

Il n’a pas voulu quitter l’OGC Nice pour le Spartak Moscou l’été dernier, alors que tout était réglé pour son départ. Entre temps, le GYM s’est renforcé à son pote, en recrutant Hicham Boudaoui. Depuis, Adrien Tameze, élément cadre du dispositif de Patrick Vieira la saison dernière a progressivement perdu en importance, dans le onze type de l’exercice en cours. Laissant au milieu de terrain défensif des regrets puisqu’il souhaiterait partir cet hiver. Plusieurs clubs le suivent, dont le Stade Rennais et l’OM en Ligue 1.

L’OM et le Stade Rennais attentifs à la situation de Tameze ?

Adrien Tameze a 25 ans, il est dans la force de l’âge sportive. Son départ vers la Russie devait rapporter une dizaine de millions d’euros à l’OGC Nice. C’est probablement ce que le club espère toujours comme compensation pour le libérer. L’estimation de sa valeur marchande est un peu moindre : à 6 millions d’euros de la part de Transfermarkt et 8 ou 9 millions environ, pour l’Observatoire du football. Adrien Tameze a rejoint Nice en 2017, contre une indemnité de 800 000 euros payées à Valenciennes. Difficile pour Rennes et peut-être plus encore Marseille de s’attaquer à ce dossier possiblement couteux, cet hiver.

Un contrat signé jusqu’en 2021 avec l’OGC Nice

Car en plus de l’indemnité compensatoire à régler à Nice, il y a le salaire à proposer au joueur. Selon L’Equipe du mois dernier, le milieu défensif a refusé 2 millions d’euros net par saison à Moscou. Avec l’OGC Nice, il a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au terme de la saison 2021. Il lui rapporterait modestement une douzaine de milliers d’euros bruts tous les mois. D’après les informations de L’Equipe il y a peu, l’Atalanta Bergame en Italie et Everton en Premier League anglaise le suivraient également