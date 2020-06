Stade Rennais, OM: Combien ça coûte de recruter Jérémie Boga (Sassuolo) ?

Jeremie Boga veut « jouer la Coupe d’Europe ». Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien grand espoir français, à Chelsea, souhaite franchir un pallier dès la saison prochaine. Passé pro à l’âge de 17 ans, le natif de Marseille ne s’est jamais installé dans l’équipe première. Dès lors, le milieu offensif a enchaîné les prêts successifs dans différents pays. Aujourd’hui, à Sassuolo, en Italie, le joueur dit avoir « trouvé » une stabilité. En France, il n’y a pas d’intérêt réellement manifesté de la part des clubs de Ligue 1. Néanmoins, le Stade Rennais aurait un œil sur lui. Et à propos de l’OM, il dit que c’est « un rêve depuis tout petit », que de porter le maillot phocéen.

Sassuolo a dépensé 6 M€ pour Jérémie Boga

Jérémie Boga a déjà, à 23 ans, un vécu conséquent. En trois ans (2015 à 2018), l’international ivoirien enchaine trois prêts successifs, dans trois pays différents. Il passe de Rennes, en France, à Grenade, en Espagne et pour finir à Birmingham, en D2 anglaise. À la fin de ce long périple, Sassuolo décide de le recruter, depuis Chelsea, contre un montant de 6 M€, dont 3,5 M€ de transfert et 2,5 M€ de clause de rachat. Une même clause a été ajoutée au bénéfice des Blues, à hauteur de 15 M€. Cependant, d’après le Daily Express, ils ne devraient pas la lever. Pour Transfermarkt, l’ailier gauche a une valeur marchande de 16 M€ quand l’Observatoire du football l’évalue entre 15 et 20 M€.

Il #Napoli prepara la prima offerta ufficiale per Jeremie #Boga: pronti €22M per l’esterno offensivo, che il #Sassuolo valuta €35M. Contatti ben avviati da dicembre con l’entourage del giocatore. #calciomercato https://t.co/TD5GtuiGzs — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 27, 2020

OM, Stade Rennais : quel est le salaire du joueur ?

Sous contrat jusqu’au mois de juin 2022 avec Sassuolo, le joueur percevrait un salaire avoisinant les 45 000 € bruts mensuels. C’est en-dessous du salaire moyen d’un joueur à l’OM, qui approche les 200 000 € bruts mensuels. À Rennes, cette moyenne est inférieure de moitié. Cette saison 2019-20, le joueur a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives, en 26 matches, toutes compétitions confondues. De quoi susciter l’attention de quelques cadors européens. En Italie, le Napoli a formulé une offre de 22 M€, selon Nicolo Schira, journaliste à la Gazzetta Dello Sport. Sassuolo en voudrait 35. Manchester United et Dortmund ont pris des renseignements.