OM : Tous les détails d’une saison 2020-2021 déficitaire de 76,4 M€

L’OM a bouclé un nouvel exercice avec un déficit. Cela a néanmoins pour justification, la Covid et ses terribles conséquences sur l’économie mondiale.

Il y a du mieux dans le négatif. L’Olympique de Marseille a bouclé sa saison 2020-2021 dernière, avec un déficit de 76,392 millions d’euros, d’après le rapport publié par la DNCG. C’est beaucoup, mais inférieure aux deux précédents exercices, conclus par des pertes de 97,8 M€ en 2020 et 91,4 M€, un an plus tôt, en 2019.

Un déficit de 76,4 M€ mais du mieux pour l’OM

Cela s’expliquant d’abord par une très faible diminution des charges (de 231,2 M€ en 2020, à 228,7 M€, en 2021), en dépit d’une augmentation minime de la masse salariale, de 118 à 122 millions d’euros. Ce sont surtout les recettes tirées de l’opérationnel qui ont progressé, de 118,9 à 145,6 M€, alors même que les revenus de la billetterie au Vélodrome se sont effondrés en raison de la Covid, de quasiment 15 millions, en 2020, à 236 000 euros, au bilan du 30 juin dernier.

Les deuxièmes pertes les plus élevées de la saison en Ligue 1

L’Olympique de Marseille compense par une hausse des droits de l’audiovisuel, qui passent de 54,4 M€, à 91 M€. En 2021, les sponsors rapportent 29 M€, à l’Olympique de Marseille et 25,4 M€, les autres produits. Les Phocéens accusent les deuxièmes pertes les plus conséquentes en Ligue 1, sur la saison, après le PSG (224,6 M€) et devant les Girondins de Bordeaux, à 67 millions de déficit, sur l’exercice.