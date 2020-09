OM : Un budget prévisionnel en hausse cette saison 2020-21

L’accession à la Ligue des champions oblige, l’OM a un regain d’ambition sportive, autant que financier à l’ouverture de la saison 2020-21. Ça n’efface toutefois pas les passifs des derniers exercices, et la menace pesante du fair-play financier, qui forcent le club phocéen à des économies et de l’ingéniosité, pour opérer sur ce marché des transferts.

Un budget estimé à 140 M€ pour l’OM cette saison

Le magazine France Football l’évoque ce mardi, dans un sujet consacré au mercato marseillais et donne une estimation du budget prévisionnel, chiffré à 140 millions d’euros. Il est en augmentation d’une saison sur l’autre, d’une trentaine de millions d’euros pour celle qui a débuté. A ce titre l’Olympique de Marseille, a le cinquième plus élevé de son championnat de Ligue 1, après le PSG, l’OL, l’AS Monaco et non loin du LOSC, à 147 millions d’euros.

Un déficit aggravé, mais des perspectives plus heureuses

Selon de récents chiffres partagés par Mediapart, sur la base des informations de la LFP, le club phocéen a terminé sa dernière saison avec un déficit supérieur à 100 millions d’euros. Il a toujours terminé dans le rouge, depuis sa reprise par Frank McCourt, au cours de l’été 2016. Avec la Covid, les conséquences ont été amplifiées. Malgré des perspectives de recettes augmentées pour 2021, l’Olympique de Marseille a toujours nécessité, à réduire ses dépenses.