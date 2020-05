OM – Villas-Boas à Newcastle gagne du crédit… chez les bookmakers

L’hypothèse est néanmoins lointaine et pas la première, chez les bookmakers de Grande-Bretagne. Mais André Villas-Boas progresse, dans la hiérarchie des coaches les plus susceptibles d’être à la tête des Magpies de Newcastle, une fois le projet de rachat du club entériné. L’entraîneur de l’OM est dans les petits papiers du board et il a, selon plusieurs médias de France et d’Angleterre, éconduit une juteuse proposition.

André Villas-Boas à Newcastle gagne en intérêt dans ce contexte

Mais avec l’incertitude qui entoure la suite du projet phocéen, le futur du Portugais est en question. C’est assez pour rehausser l’intérêt à son sujet. Et conséquemment, diminuer la cote d’un transfert. Formulé différemment, qu’André Villas-Boas dirige le club de Premier League la saison prochaine payé plus de 20 à 25 fois la mise, la semaine dernière. Aujourd’hui, la cote est différemment à 14 chez Skybet et 11 pour BetVictor et PaddyPower.

Le coach de l’OM n’est que le quatrième sur la liste des bookmakers

Sur cette période, le technicien de 42 ans a doublé Massimiliano Allegri, Jorge Jésus et Robero Mancini, également pressentis, pour se rapprocher du trio de tête que composent Zinedine Zidane (à la cote de 9 contre un), Rafa Benitez à 3 et demi et Mauricio Pochettino, grandissime favori des opérateurs, à la cote moyenne de 1,5 contre un.