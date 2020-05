OM – Villas-Boas : Combien pourrait coûter au club une séparation ?

Avec le départ du directeur sportif, Andoni Zubizarreta officialisé ce jeudi en fin de journée, c’est tout l’encadrement sportif de l’OM qui vacille. Car l’Espagnol est à l’origine de l’arrivée du coach André Villas-Boas, au commencement de la saison dernière, il pourrait être aussi celle de son départ. Le technicien portugais a publiquement indiqué à l’automne dernier, que son destin était lié à celui de l’ancien gardien barcelonais. Ce vendredi, l’incertitude plane donc en ce qui le concerne. Et si fin il y a, suivant la tournure des choses, Marseille pourrait avoir à compenser, le départ du coach de 42 ans.

L’avenir de Villas-Boas à l’OM remis en question ces dernières heures

En ce cas, ce sont les treize mois de son contrat restant à AVB (estimé à près de 400 000 euros bruts mensuels), que l’OM devrait payer. Soit 5,2 millions d’euros bruts environ pour équivalence aux salaires à devoir jusqu’à la fin de la saison 2020-21 prochaine, au terme de son contrat. Et plus en ajoutant les primes dans la balance. A l’évidence, cette conclusion paraît peu probable. Car André Villas-Boas, s’il quitte le club, devrait le décider de lui même et donc poser sa démission. La situation inextricable du moment, n’est pas causé par l’argent. Ou plutôt de l’argent dû à quelqu’un. Mais ce sont les liquidités manquantes, qui sont le noeud du problème.

L'Olympique de Marseille remercie Andoni Zubizarreta pour ses 4 années de collaboration 🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 14, 2020

Pas une question personnelle d’argent puisque le club manque de liquidités

Plombé par un déficit chronique, en dépit de son retour en Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen n’a pas les moyens d’être compétitif en l’état des choses. Il doit vendre avant de se renforcer. Cela donne forcément à réfléchir au technicien en place, qui a su qualifier ce groupe et le hisser sur la deuxième marche de la Ligue 1, malgré des faiblesses aux entournures. Et l’idée que l’on puisse l’affaiblir encore lui déplaît. Les prochaines heures ou jours vont être déterminante pour la saison prochaine, de l’Olympique de Marseille.