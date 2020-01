Open d’Australie 2020 – Le détail des primes (prize money) de la quinzaine

Les meilleurs joueurs de la planète tennis disputent, depuis ce 20 janvier jusqu’au 2 février, le plus gros prize money jamais atteint à l’Open d’Australie. Le comité d’organisation du tournoi va verser 71 millions de dollars australien (42M€) à redistribuer aux joueurs et aux joueuses des simples et du double. Ce total représente une augmentation de 13,6 % par rapport à l’édition précédente.

Les joueurs et joueuses éliminés dès le premier tour vont en profiter

Cela va profiter aux joueurs sortis prématurément, dès le premier tour du tableau final. Leur prize money s’élèvera à 90 000 dollars australiens (55 500 euros), soit 20% de plus par rapport à 2019. C’est en demi-finale du tournoi que les primes ont le plus grimpé. Les éliminés à ce stade de la compétition vont recevoir un peu plus d’un million de dollars australiens (642 000 euros), 120 000 $A de plus que l’année dernière. Quant aux vainqueurs de la compétition, ils empocheront 4,1 millions de dollars australiens, l’équivalent de 2,5 millions d’euros. Leur prime a très peu évolué par rapport à la saison dernière.

Le prize money global a augmenté de 255% depuis 2007

« Nous croyons fermement à l’augmentation des prix à tous les niveaux du jeu et nous continuerons de travailler permettre à plus de joueurs de gagner plus d’argent. » a déclaré le directeur du tournoi, Craig Tiley. Depuis le début de son mandat en 2007, le prize money général à l’Open d’Australie a augmenté de 255%. Il reste tout de même loin derrière l’US Open, et son enveloppe record de 57 millions de dollars américains, soit environ 51 millions d’euros.

Le détail des primes à l’Open d’Australie 2020

– 1er tour = 90 000 $A (55 500 €)

– 2e tour = 128 000 $A (79 000 €)

– 3e tour = 180 000 $A (111 000 €)

– 8e de finale = 300 000 $A (185 000 €)

– 1/4 de finale = 525 000 $A (324 000 €)

– 1/2 finale = 1 040 000 $A (642 000 €)

– Finale = 2 065 000 $A (1,2 M€)

– Vainqueur = 4 120 000 $A (2,54 M€)