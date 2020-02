Où jouera Lionel Messi la saison prochaine selon les bookmakers ?

Lionel Messi quittera-t-il le FC Barcelone à la fin de la saison ? L’hypothèse jusqu’ici fantaisiste a pris de l’épaisseur depuis que le journal El Pais a révélé l’existence d’une clause dans le contrat de l’Argentin l’invitant, s’il le désire, à pouvoir quitter son club au terme de l’exercice en cours. A normalement un an de la fin de son bail. Depuis, les révélations se multiplient partout, dans la presse internationale. Des rumeurs plus ou moins fondées, mais une question qui agite le landerneau footballistique et trouvé un écho chez les bookmakers du Royaume-Uni.

Si Messi doit quitter le Barça, Manchester City tiendrait la corde devant le PSG

A date, la tendance est plutôt à la continuité au FC Barcelone. Qu’il poursuive au moins une saison de plus paie 2 fois et demi la mise initiale. Sinon, Manchester City tient la corde à la cote de 8. Pour la présence de Pep Guardiola, le contingent d’ancien du Barça parti chez les Citizen et parce qu’il faut des liquidités pour s’offrir et assumer la présence de l’Argentin. Manchester City en a, toutefois moins depuis qu’ont été révélées les écarts du club vis-à-vis du fair play financier. Si ce ne sont nos voisins anglais, alors peut-être le PSG. Il faudrait d’abord pour cela que Neymar quitte les champions de France, car le salaire de Messi est démentiel (ici dans les détails) et le plus élevés du football professionnel. La Pulga à Paris vaut une cote à 14.

33 la cote pour qu’il parte à Rosario en Argentine

Et 20 pour ce qui concerne la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Mais avant d’envisager les deux joueurs les plus titrés au Ballon d’or évoluer ensemble, il y a un gouffre infranchissable ; comme le PSG, la Vieille Dame serait contrainte de dégraisser massivement avant d’y penser. Pour autres destinations évoquées, Manchester United et Liverpool sont à 25 et 33 pour l’Inter Miami de Beckham ou qu’il aille à Rosario défendre les couleurs du club de sa ville d’origine.