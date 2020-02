Paris nouvel Eldorado du sport

Déjà surnommée Ville Lumière ou encore Capitale de l’amour, elle est même pour beaucoup la plus belle ville du monde. Reconnue jusqu’ici pour son architecture, ses monuments ou encore son histoire et si Paris se dotait d’un nouvel atout grâce au sport ? C’est en tout cas ce qui se profile puisque la capitale française semble bénéficier d’une toute nouvelle attractivité aux yeux des ayants droits internationaux.

Paris is the new place to be

C’était un événement dans la capitale. Le 17 janvier dernier, la NBA organisait le premier match de saison régulière de son histoire à Paris. Une affiche qui a réuni tout le gratin parisien à l’AccorHotels Arena à commencer par les joueurs du PSG, des acteurs, artistes et autres célébrités désireux de vivre la fameuse expérience d’un match NBA. Une réussite pour la ligue américaine qui a déjà promis de revenir l’année prochaine ravie de l’engouement suscité (en témoigne le prix exorbitant des billets).

Et les américains ne s’y trompent pas, jamais Paris n’avait été aussi attractif aux yeux des organisateurs internationaux. En 2018, c’était la Ryder Cup qui s’offrait une grande première en France sur les greens de Saint-Quentin-en-Yvelines en région Parisienne. La Coupe du Monde féminine de football ouvrait le bal à Paris l’année dernière et en 2017 c’était le championnat du monde de handball et ceux de Hockey sur Glace qui en faisaient de même. L’avenir s’annonce de son côté tout aussi radieux puisque nul doute que d’autres événements d’ampleur vont venir s’ajouter dans les années à venir aux Jeux Olympiques de 2024 et à la Coupe du Monde de Rugby 2023 (ouverture, demi-finales et finale au Stade de France).

Déjà reconnue mondialement pour ses grandes compétitions annuelles dont Roland Garros ou l’arrivée du Tour de France, d’autres types d’événements se greffent depuis peu au calendrier sportif parisien à l’instar du ePrix de Paris depuis 2016 (Formula E) ou encore la finale mondiale de League of Legends (eSports) qui a rassemblé pas moins de 17 000 personnes à l’AccorHotels Arena.

Même constat lorsqu’on parle de business, puisque jamais la ville n’avait accueilli autant de salons ou de conférences dédiés au marketing sportif, à l’innovation dans le sport ou encore au merchandising.

Le fruit d’un travail collectif

Cette nouvelle attractivité s’explique non pas grâce à un seul facteur, mais est bien le fruit d’un travail collectif. La quête aux Jeux Olympiques durant plusieurs années et l’obtention finalement officialisée en 2017 ont participé à inclure davantage le sport et ses acteurs au cœur des grands projets de la ville. Sans les travaux de rénovation achevés en 2015, jamais l’AccorHotels Arena, ex-Bercy n’aurait pu accueillir un événement de l’ampleur de la NBA. En comptant Paris la Défense Arena, soit la plus grande salle d’Europe, la ville ne bénéficie pas d’une mais bien de deux salles polyvalentes pouvant accueillir de grandes manifestations sportives en plus de ses stades (Stade de France, Parc des Princes, Jean-Bouin, Charléty pour ne citer qu’eux.)

Outre ce travail effectué en interne, l’arrivée d’investisseurs étrangers a évidemment grandement contribué à l’essor du sport parisien. Grâce aux moyens distillés par le Qatar, le PSG s’est installé comme une marque mondiale permettant à l’image de Roland Garros de faire briller la ville aux yeux du plus grand nombre. À moindre échelle, le handball a également bénéficié de ces investissements. Au bord de la crise lors de l’épisode de la fusion, le Stade Français a trouvé repreneur en 2017 auprès des allemands. Enfin, le basket parisien nourrit lui aussi des ambitions nouvelles avec le club du Paris Basket fondé par un ancien de la NBA.

Les professionnels de la filière sport dont beaucoup sont installés en région parisienne peuvent évidemment se targuer d’avoir contribué à ce que Paris puisse jouir de cette attractivité mondiale. Agences événementielles, de marketing, médias, sponsors et autres communicants ont grandement participé à travers leurs réussites passées à faire apparaître la ville sous son meilleur jour. Au cœur de ces compétences, les nouvelles technologies et les réseaux de startups portées notamment par le Tremplin participent au rayonnement du savoir-faire français à l’international.

Quelle place pour Paris à l’avenir ?

Les Jeux Olympiques en ligne de mire, Paris peut voir grand quant à son avenir dans le secteur du Sport Business. Avec des nouvelles tendances qui se profilent notamment grâce au digital et le développement de nouvelles pratiques comme le MMA qui vient d’être légalisé en France, les (futurs) professionnels du secteur auront fort à faire dans les années à venir pour poursuivre la belle dynamique actuelle. Alors que Londres risque de voir son statut remis en cause suite au Brexit, Paris est plus que jamais en lice pour devenir la capitale européenne du Sport Business.