Préparation physique du football amateur : en quoi cela consiste ?

Bien se préparer physiquement est le corolaire d’une pratique du football pleinement réussie.

Le talent est une condition nécessaire pour être performant au football. Toutefois, lui seul ne suffit pas pour être un joueur performant. Surtout pour un amateur du football, il est nécessaire de créer en plus du talent une certaine mise en condition physique.

On parle alors de la préparation physique du football amateur. En quoi consiste donc la préparation physique du football amateur et comment la réussir ?

Préparation physique du football amateur : qu’est-ce que c’est ?

Selon M. Pradet, une préparation physique du football amateur est un « ensemble organisé et hiérarchisé des procédures d’entrainement qui visent au développement et à l’utilisation des qualités physiques du sportif« .

De cette définition, il faut comprendre que la préparation physique du football amateur est l’agencement et l’exécution graduelle de différents exercices physiques pour préparer physiquement les joueurs à rester performants pendant une durée complète d’un match ainsi que sur l’ensemble des matchs que comporte une saison.

Quand on parle de préparation physique du football amateur, l’accent est mis sur l’évolution graduelle et personnalisée (selon la partie du corps à travailler) des exercices d’entrainements. Les joueurs concernés étant des amateurs de football, il faut impérativement suivre la hiérarchie dans les programmes proposés.

Quelle est son importance ?

La préparation physique du football amateur n’a qu’un but majeur, celui de développer chez les joueurs amateurs des capacités athlétiques et favoriser chez eux une meilleure performance durant les matchs.

Cela représente un atout important pour les joueurs de football amateurs qui envisage de faire une carrière professionnelle. L’insertion de ces derniers dans des clubs pros n’en sera que facilitée.

Par ailleurs, en amont, les joueurs bénéficient de quelques avantages. On note spécialement:

La réduction des risques de blessures , surtout celles de type musculaire durant les matchs ;

, surtout celles de type musculaire durant les matchs ; Le maintien d’une bonne performance physique durant le temps complet d’un match et d’une saison.

Les joueurs bénéficient aussi des consignes spéciales, telles que le pressing important et les mouvements multiples. Ce qui leur permet d’avoir plus d’endurance, de puissance et d’intensité.

De surcroit, une préparation physique du football amateur permet de préparer des joueurs à se sentir bien dans leur peau. Des joueurs lucides, notamment pour le dernier quart d’heure du match de football. Ils peuvent facilement rapporter des points dans les dernières 10-15 minutes.

Pour des matchs de saison, une préparation physique régulière va permettre au joueur d’être en forme semaine après semaine. Ainsi, la préparation physique du football est un facteur tout aussi important que le facteur technique pour espérer de bons rendements.

Quel est le matériel nécessaire à une bonne préparation physique pour le football ?

Pour une préparation physique du football amateur réussie, il est indispensable de disposer de quelques matériels. Les matériels varient selon le type d’exercice. Par ailleurs, tous les exercices de préparation ne nécessitent pas forcément l’utilisation d’un matériel.

Spécialement pour des exercices qui ont vocation à augmenter la vitesse ou l’explosivité des joueurs, il est souhaitable d’investir dans des plots. Utiliser des échelles de rythme est aussi une bonne alternative.

En ce qui concerne les activités de renforcement musculaire, les traditionnels escaliers se prêtent bien pour obtenir des résultats spectaculaires. Par exemple, ils permettent de faire aisément certains exercices usuels, comme les pompes et le gainage.

Pour développer le niveau technique des joueurs ainsi que leur tactique, il est préférable de faire des exercices à l’aide d’un ballon.

Quelles sont les mesures sanitaires à observer pour une bonne préparation physique ?

Pour améliorer ses performances footballistiques en tant qu’amateur, différentes mesures sanitaires sont à observer. Il est généralement recommandé de faire des consultations médicales et d’avoir une bonne routine alimentaire.

Des consultations médicales

Pour toute activité sportive, la consultation médicale est une nécessité à laquelle il ne faut pas déroger. Essentiellement, les consultations médicales consistent à dépister d’éventuelles pathologies congénitales et les traiter. Ainsi, les risques de mort subite lors d’une pratique sportive sont réduits.

Il est alors très important de faire des visites médicales avant d’envisager une préparation physique du football amateur. Le but de la préparation physique étant de développer plus d’endurance et de vitesse chez le footballeur.

De plus, pendant la préparation physique, il est conseillé de consulter de temps autre un médecin en vue de recevoir des soins courants et d’avoir des conseils sur les meilleures pratiques sportives pour éviter les blessures et autres problèmes.

Des conseils alimentaires

L’alimentation est un aspect très essentiel lorsqu’on souhaite améliorer ses performances sportives. Une mauvaise alimentation chez les footballeurs se répercute immédiatement sur leurs performances.

Pour éviter cela, un footballeur amateur doit diversifier son alimentation. Il doit privilégier :

Des produits sains et naturels , des aliments riches en glycogène , des aliments digestes avant un match ;

, des , des ; La prise d’eau ou d’ une boisson énergisante pendant les exercices physiques ;

ou d’ pendant les exercices physiques ; Des boissons gazeuses ou des légumes pendant les pauses de l’effort physique ;

ou des pendant les pauses de l’effort physique ; Des fruits secs, frais crus ou murs, les céréales, les aliments lactés ou sucrés naturellement.

L’eau par contre doit être prise en permanence.