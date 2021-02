Projection du classement final de la saison de L1 selon le CIES

Surprise à venir en Ligue 1 ? Selon le CIES, l’OL devrait finir champion de France en 2021, devant le PSG et le LOSC

C’est un jeu d’équilibriste et hasardeux auquel se libre l’Observatoire du football, dans sa lettre hebdomadaire, ce lundi. Celui d’anticiper le classement final des championnats du foot européen, et en France ceux de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et attention, les chercheurs suisses du CIES (Centre international d’étude du sport) annoncent de possibles surprises, en commençant par la victoire finale de l’OL devant le PSG et le LOSC.

OL, PSG et LOSC ainsi classés à l’arrivée selon le CIES

Les auteurs de l’étude expliquent la méthodologie, elle repose sur « la base d’un modèle statistique prenant en compte les tirs cadrés, les tirs depuis la surface (tentés ou concédés), la possession de la balle, ainsi que les passes réussies dans le tiers adverse et celles des adversaires dans son propre camp ». La simulation montre que presque la moitié des équipes (9), terminera à la place qu’elle occupait au commencement de la 25e journée. Cela signifie que Monaco serait qualifié pour la Ligue Europa, Rennes en embuscade selon les résultats de la coupe de France, tandis que Nantes, malgré Kombouaré, ne pourra terminer au-delà d’une place de barragiste.

OM et ASSE plus fortes progressions inversement au LOSC et à l’OGCN

L’OM et l’ASSE sont les deux clubs qui devraient progresser le plus, d’ici à la 38e journée, avec respectivement deux places de mieux (aux 7es et 13es rangs finaux). C’est autant que perdraient inversement le LOSC (finalement 3e) et l’OGC Nice, quinzième. Il reste encore treize journées à disputer en Ligue 1, d’ici au 23 mai prochain.

Classement final anticipé de la Ligue 1 selon le CIES