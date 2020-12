PSG : 100 000€ la minute de Jesé sous le maillot du PSG !

Jesé et le PSG, bientôt la fin ? Au plus tard, ce sera pour le 30 juin prochain, au terme du contrat de cinq ans, signé par l’attaquant espagnol et le club de la capitale. Mais d’après Le Parisien, ce vendredi, le divorce pourrait s’acter avant, sous la forme d’une résiliation que les deux parties seraient en train de finaliser. Pour le Paris Saint-Germain, l’épisode Jesé Rodriguez est un échec, qui se matérialise en un chiffre : celui du coût estimé de sa minute jouée avec le champion de France.

Un transfert à près de 50 M€ entre indemnité et salaires

Selon nos calculs à Sportune, elle vaut près de 100 000 euros, à l’addition de l’indemnité de son transfert et des salaires perçus, moins les piges en prêts, à Las Palmas, Stoke City, au Betis et au Sporting. Et moins les 2 millions d’euros du prêt payant, la saison dernière, au Sporting. Le PSG a réglé 25 millions d’euros l’indemnité de son transfert, au Real Madrid, en 2016. Il s’est alors engagé sur cinq ans, pour un salaire avoisinant les 400 000 euros brut mensuels.

Jesé et le PSG séparés avant la fin du contrat du joueur ?

Au global le transfert de Jesé vaut donc 49 millions, moins les salaires économisés le temps des prêts et moins l’indemnité compensatoire du Sporting ; l’opération revient alors à 30,2 millions d’euros. Pour un cumul riquiqui de 303 minutes officiellement passées sur le terrain, maillot du PSG sur ses épaules. Dont 22 cette saison 2020-21. Cela fait donc un total proche de 99 700 euros, les soixante secondes avec l’Espagnol en jeu. En le libérant à la fin de la première moitié de l’exercice, le club pourra se faire l’économie de plus de 2,4 millions d’euros. Dans ce cas-ci, ce serait un moindre mal, alors que l’attaquant de 27 ans, ne vient même plus au Camp des Loges, au quotidien des joueurs du club.