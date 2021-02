PSG 12e, les 10 clubs qui ont gagné le plus des droits TV en 2020

La France avait du retard sur les droits de la télé, qu’elle espérait réduire face à ses voisins européens. Las, Téléfoot a coulé, avec son projet.

Le PSG est seulement 12e en Europe sur la saison 2019-20, avec des revenus liés aux droits télé, qui s’élève à 149,2 millions d’euros, selon un rapport de Deloitte. Pire, l’écart entre le club francilien et les autres géants européens pourrait s’agrandir, avec la récente déconvenue de la chaîne Téléfoot de Médiapro. Le Paris-Saint-Germain et la Ligue 1 comptaient sur le milliard promis par le groupe espagnol au football français, ils devront se contenter des 680 millions d’euros de Canal +.

En Espagne, Mediapro est toujours là

Javier Tebas, président de la Liga s’était exprimé sur le conflit mêlant la LFP et Médiapro « Quand Mediapro a décidé de mettre cet argent, personne ne savait qu’il y aurait une pandémie. Ce ne sont pas les mêmes conditions, donc c’est normal.« . L’homme prend parti pour le groupe Espagnol, sachant que l’entreprise de Jaumes Roures avait déboursé 460 millions d’euros, pour diffuser des rencontres du championnat d’Espagne.

Les clubs anglais au sommet

Les sommes récoltées grâce à la vente de diffusion des matchs en Angleterre, permettent, au championnat anglais d’être le plus riche et le plus cher au monde. Le montant total des droits télé s’élève à plus de 3 milliards d’euros, entre les droits nationaux et internationaux. Il y a près de quatre clubs, présents dans le top 10, de ceux qui ont le plus gagné des droits télé en Europe.

Le top 10 des clubs qui ont le plus gagné des droits télé