PSG – 462 500€ le but d’Edinson Cavani avec Paris

Edison Cavani a inscrit contre les Girondins de Bordeaux le 24 février dernier (victoire 4-3 de son club), le 200e but de sa carrière sous le maillot du PSG. Il est le premier à atteindre ce seuil et le meilleur buteur dans toute l’histoire du club de la capitale. Pour atteindre ce total, le goleador Uruguayen a disputé 300 matches et sept saisons avec les champions de France.

Edinson Cavani a marqué 200 buts sous les couleurs du PSG depuis son arrivée

Tout ce temps cumulé, Cavani l’altruiste, a gagné 92,5 millions d’euros bruts juste en salaire, hors variables. C’est-à-dire 36,6 millions d’euros bruts de son premier contrat, jusqu’à sa prolongation au mois d’avril 2017 et le reste en suivant. En moyenne sur les sept exercices passés au Paris Saint-Germain (il s’est engagé en juillet 2013, en provenance de Naples), l’attaquant de 33 ans a gagné 13,2 M€ bruts par saison.

Chaque réalisation du Matador vaut l’équivalent estimé de 462 500 €

Tout cela revient à mesurer le coût d’un but de sa part à 462 500 euros, l’unité. Il reste encore treize matches de Ligue 1, des finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France plus la Ligue des champions au Matador, pour qu’il empile encore des buts et baisse son ratio. A la fin de cette saison, l’aventure devrait normalement prendre fin pour lui, puisque en bout de bail à Paris, il devrait s’en aller ailleurs, tenter un dernier challenge sportif majeur.