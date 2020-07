PSG – ASSE : Comparatif des deux 11 sur le marché des transferts

Le PSG comme l’ASSE abordent la finale de la Coupe de France avec plusieurs éléments forts, bien que des joueurs manquent à l’appel. Du côté stéphanois principalement, Claude Puel réserve peut-être des surprises dans la composition de son effectif. Déjà en titularisant Jean-Philippe Krasso, tel qu’annoncé possiblement, par le journal L’Equipe. Comme Diony, sur le retour après une chute durant l’été, n’est pas sur la feuille de match, c’est lui l’ex-d’Epinal qui pourrait prendre la pointe. C’est une découverte pour tout le monde, qui n’a même pas encore d’estimation de sa valeur marchande, sur la plateforme pourtant large, de Transfermarkt.

Six joueurs du PSG sont plus chers seuls, que les 11 de l’ASSE réunis

C’est à elle que l’on doit les valorisations ci-dessous des onze des deux équipes. Avec des écarts importants, puisque tous les joueurs du Paris Saint-Germain sont donnés plus chers que ceux de Saint-Etienne, tous postes confondus. Ils sont six à dépasser à eux seuls, l’addition de tous les joueurs de l’effectif stéphanois. Pour formuler de façon plus simple, le 11 annoncé du côté de l’AS Saint-Etienne vaut 33,45 millions d’euros, autant environ, que l’ailier argentin Angel di Maria. Entre le PSG et l’ASSE, qui alors a le collectif le plus cher sur le marché des transferts ? Comme dirait l’autre : « La question, elle est vite répondue »!

Mbappé et Neymar les deux joueurs les plus valorisés dans le monde

C’est qu’il y a sur le terrain Kylian Mbappé et Neymar qui sont respectivement sur Transfermarkt le plus cher et son dauphin sur la planète football ; à 128M€ donné pour Neymar, c’est aussi l’équivalent de l’Anglais Raheem Sterling, à Manchester City. A Saint-Etienne, Claude Puel pourrait se passer de Wahbi Khazri au coup d’envoi et il ne pourra pas compter sur Zaydou Youssouf, en phase de reprise après une opération cet hiver. Ils sont à 7 et 7,2 millions d’euros, les deuxièmes et troisièmes joueurs les plus bankable chez les Verts, derrière Denis Bouanga, à 8 millions.