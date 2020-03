PSG – ASSE : Quelle prime pour les finalistes ?

Le PSG y a pris goût, depuis que le Qatar le gouverne, pour l’ASSE par contre, c’est un retour en finale d’une Coupe de France de football, 38 ans après. Et de surcroît gagné au détriment du Stade Rennais, le tenant du titre, écarté (2-1) ce jeudi soir au stade des demi-finales. Paris et Saint-Etienne s’expliqueront le 25 avril prochain, pour la victoire dans le tournoi et pour la prime associée, fixée cette saison à 1,5 millions d’euros.

Déjà 542 500€ gagnés par le PSG et l’ASSE

C’est la Fédération française qui attribue et distribue le prize money du tournoi, car c’est elle qui organise les opérations. Elle sont versée au tour par tour, c’est-à-dire qu’elles s’additionnent au fur et à mesure de la compétition. En entrant l’une et l’autre au stade des 32es de finale, les deux équipes ont d’abord assuré un bonus de 30 000 euros. Puis 50 000 euros, 70 000, 112 500 et 280 000 euros pour l’accession aux demi-finales face à Lyon (5-1) pour le PSG et le Stade Rennais, pour les Verts de l’ASSE.

2,042 M€ à l’équipe vainqueur de cette Coupe de France 2020

Ces quatre formations ont donc remporté 542 500 euros pour leur parcours jusqu’au dernier carré. Paris et Saint-Etienne gonfleront ce total de 950 000 euros pour les perdants et 1,5 millions aux lauréats. Soit, in fine, 1 4442 500 euros pour les finalistes et 2 042 500 à ceux qui soulèveront le trophée, un an après les Rennais.