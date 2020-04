PSG – ASSE : Qui devait gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

La finale de la Coupe de France de football 2019-20 ne se jouera pas à la date annoncée. Et l’on ne sait d’ailleurs pas, si elle se disputera un jour. La faute au coronavirus et ses conséquences sur le quotidien de milliards de personnes. Ce samedi en soirée au stade de France, le PSG et l’ASSE devaient s’affronter pour le gain final de la coupe.

Le PSG était largement favori de la finale contre l’ASSE

Bien que reporté, le match trouve encore son analyse chez certains bookmakers. Très peu, la majorité d’entre tous a cessé de produire les fiches des matches et avec, tous les éléments statistiques. Mais certains ont gardé, sinon les détails de l’analyse, à tout le moins les cotes d’ensemble. Pour le succès final. Et c’est sans surprise que de France au Royaume-Uni, le verdict est favorable au finaliste de la saison dernière, le Paris Saint-Germain. Chez Winamax en France, comme les autres de l’autre côté de la Manche, la victoire parisienne en Coupe de France 2020 vaut une cote au plus bas, à une et des poussières (1,07 environ), la mise initiale.

Jouera ou jouera pas la Coupe de France 2020 ? Nul ne le sait

Tandis que le succès final des Verts payait jusqu’à 7 fois et plus, celui qui l’osait. C’est la tendance à ce jour, elle ne devrait pas beaucoup évoluer d’ici à la décision de la Fédération française quant au maintien ou non des débats.