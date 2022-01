PSG, Barça… Les 10 handballeurs les mieux payés du monde en 2022

Mikkel Hansen devant Karabtic qu’il affronte ce mercredi soir, sont les joueurs les mieux payés de la planète handball..

Qu’ont en commun l’équipe de France de handball et celle du Danemark, qui s’affrontent ce mercredi soir, dans le cadre des championnats d’Europe de la discipline ? Deux des plus grands joueurs du sport, Nikola Karabatic et Mikkel Hansen, à tout le moins de leur génération. Et de fait, les deux plus hauts salaires du handball en 2022, gagnés au sein d’un même club : le Paris Saint-Germain.

Deux joueurs du PSG au sommet, le Barça majoritaire

L’équipe française domine le top 10 des handballeurs les mieux payés du monde, d’après les estimations partagées par le média, Totalsportal. Le PSG en tête et le Barça, pour formation la plus représentée, avec trois éléments de son collectif, dans les 10. Ce classement ci-dessous pèse 1,675 millions d’euros, soit un salaire moyen par joueur, à 767 500 euros, non loin de celui que revendique le demi-centre croate de Kiel, Domagoj Duvnjak.

Un salaire moyen à 767 500 € pour les 10 plus hauts salaires du hand

Il faut gagner un minimum de 475 000 euros, pour équivalence à l’ailier espagnol, Aitor Arino, pour entrer dans le top. Sur les dix, il ya six nationalités différentes (Espagne, Croatie, Norvège, France, Islande et Danemark). Et à propos du Danemark, les Scandinaves sont ici majoritaires, au nombre de trois (Hansen, Lindberg et Landin Jacobsen), devant deux Croates (Cindric et Duvnjak), et deux Espagnols (Arino et Gomez).

Les 10 handballeurs les mieux payés du monde en 2022

10. Aitor Arino (FC Barcelone) = 475 000 €

9=. Aron Palmarsson (Aalborg Håndbold) = 500 000 €

9=. Aleix Gomez (FC Barcelone) = 500 000 €

7. Niklas Landin Jacobsen (THW Kiel) = 650 000 €

6=. Luka Cindric (FC Barcelone) = 700 000 €

6=. Kristian Bjornsen (Aalborg Håndbold) = 700 000 €

4. Domagoj Duvnjak (THW Kiel) = 800 000 €

3. Hans Lindberg (Füchse Berlin) = 850 000 €

2. Nikola Karabatic (Paris Saint-Germain) = 1 000 000 €

1. Mikkel Hansen (Paris Saint-Germain) = 1 500 000 €