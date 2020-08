PSG – Bayern : Combien ont-ils investi pour bâtir leur 11 actuel ?

Profils proches, avec de fortes individualités, surtout offensive, et du talent collectif, le PSG et le Bayern Munich, le sont également sur l’estimation marchande des effectifs, donnée par Transfermarkt (028,6 M€ la valeur du groupa bavarois et 801,5 M€, celle des Parisiens), ou KPMG (779 M€ contre 765 M€). Pourtant, pour bâtir ces deux collectifs de champions, les clubs n’ont pas investi autant, l’un l’autre.

Un onze 7,5 fois plus cher à construire pour le PSG que le Bayern

Celui du champion de France, en ne prenant que le 11 type attendu, a coûté plus de 7 fois et demi plus cher que son adversaire du jour. Cela, en ne prenant que le montant sec des indemnités payées sur les transferts, hors bonus complémentaires. En détail, le Paris Saint-Germain a investi tour à tour, 643 millions d’euros pour le recrutement des onze joueurs ci-dessous (et 12 M€ de plus, si l’on inclut Verratti, incertain, en place de Herrera) :

* Keylor Navas, en 2019 = 15 M€

* Thilo Kehrer, en 2018 = 37 M€

* Thiago Silva, en 2012 = 42 M€

* Presnel Kimpembe = formé au club

* Juan Bernat, en 2018 = 15 M€

* Marquinhos, en 2013 = 35 M€

* Leandro Paredes, en 2019 = 47 M€

* Ander Herrera, en 2019 = libre

* Neymar, en 2017 = 220 M€

* Kylian Mbappé, en 2017 = 180 M€

* Mauro Icardi, en 2019 = 50 M€

Inversement, le 11 du Bayern Munich n’a coûté « que » 83 millions d’euros et rien notamment, pour enrôler Robert Lewandowski, depuis le Borussia Dortmund rival, en 2014. L’attaquant polonais est arrivé libre. En moyenne, Paris a payé 58,5 M€ un joueur de son onze, et 7,5 millions pour le Bayern Munich. Notons, ici, qu’il manque des éléments forts, dont le défenseur français Lucas Hernandez (annoncé remplaçant), pour lequel le Bayern a lâché 80 millions d’euros soit autant que les 11 ci-dessous :

* Manuel Neuer, en 2011 = 18 M€

* Alphonso Davies, en 2018 = 10 M€

* David Alaba = formé au club

* Jérôme Boateng, en 2011 = 13,5 M€

* Joshua Kimmich, en 2015 = 8,5 M€

* Joshua Kimmich, en 2013 = 25 M€

* Leon Goretzka, en 2018 = libre

* Ivan Perisic, en 2019 = prêt

* Thomas Müller = formé au club

* Serge Gnabry, en 2017 = 8 M€

* Robert Lewandowski, en 2014 = libre