PSG – Borussia : Ce que pourrait coûter un match à huis clos pour Paris

La crainte d’un match à huis clos plane sur le PSG, avant son huitième de finale retour de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, ce mardi. Ce mercredi 11 mars, Roxana Maracineanu la ministre des Sports a évoqué l’hypothèse, mais en cette période d’incertitude liée au coronavirus, les informations sont changeantes d’un jour à l’autre. En l’état, le match est maintenu au Parc dans sa configuration normale.

S’il ne l’est pas, que le PSG doit recevoir son hôte dans un stade vide de spectateurs, le manque à gagner pour le club de la capitale sera alors important. Au-delà du possible préjudice sportif, si Thomas Tuchel et les siens ne renversent pas, avec l’appui du public, le score de la défaite (2-1), concédée à l’aller en Allemagne. Le journal L’Equipe ce mercredi avance la somme de 5 millions d’euros, comme estimation de ce que rapportera le match s’il se dispute dans sa configuration normale, au jeu de la billetterie et des ventes d’hospitalité, à l’occasion de ces débats. Une somme qui ne devrait pas être compensée par les assurances.

La billetterie rapporte près de 20% des revenus opérationnels du PSG

La saison 2019-20 dernière, les recettes « match day » ont rapporté 116 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Elles pèsent un peu moins de 20% des revenus opérationnels du club. Il n’est par ailleurs pas le seul visé par un possible huis clos. L’OL doit affronter la Juventus en match retour, après avoir dominé l’aller 2-1. Mais comme en Italie le virus gagne du terrain, l’hypothèse n’est pas non plus écartée par l’UEFA qui décide in fine, en collaboration avec les pouvoir politiques et sanitaires.