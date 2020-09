PSG : Ça coûte combien de recruter Antonio Rüdiger (Chelsea) ?

Franck Lampard ne l’ayant pas retenu dans son groupe pour affronter Liverpool, puis Barnsley en suivant, le Daily Mail comprend que les jours d’Antonio Rüdiger chez les Blues de Chelsea sont comptés. Et le tabloïd anglais, de penser que le PSG est placé pour recruter cet été, le défenseur allemand de 27 ans. Thiago Silva parti dans le sens inverse plutôt dans l’été, Paris va-t-il se renforcer à son tour au club londonien ?

Antonio Rüdiger pour rebondir au PSG ?

D’après le Daily Mail il serait plutôt question d’un prêt d’un an, avec option d’achat à la clé. Ce serait pour arranger le Paris SG, qui doit veiller à ses dépenses après une fin de saison dernière financièrement compliquée, par les effets de la crise mondiale. Chelsea a payé 35 millions d’euros, le coût de son indemnité pour le recruter depuis la Roma, en 2017. Désormais, son profil divise les études spécialistes de la valorisation sur le marché. Pour Tansfermarkt, sa cote et de 40 millions d’euros, mais l’Observatoire du football est beaucoup plus mesuré et/ou sévère à son sujet, puisque le CIES l’estime à moitié moins, de 15 à 20 millions d’euros.

Un contrat signé jusqu’en 2022 avec les blues de Chelsea

Cela, pour l’équivalence des deux saisons qu’il reste au joueur, de son contrat avec Chelsea. Antonio Rüdiger avait signé le max de cinq ans, en son époque. Ce contrat lui rapporte près de 465 000 euros bruts mensuels, sans les variables en plus. Dans le cas d’un prêt, il incomberait au Paris Saint-Germain, de le prendre tout ou partie à sa charge. Outre le champion de France, le Barça et la Roma seraient aussi sur le dossier.