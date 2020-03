PSG – Ça coûte combien de recruter Riyad Mahrez (Manchester City) ?

Manchester City contraint par l’UEFA a des économies drastiques devra vendre des joueurs cet été, pour entrer dans les clous du fair-play financier. Selon Calciomercato, les Skyblues ne retiendront pas certains joueurs, dont l’ailier Riyad Mahrez, sur lequel le PSG aurait des vues. Le natif de Sarcelles, au nord de la capitale a été formé à la bonne école du Havre (comme Pogba, Payet, Benjamin Mendy…), mais il n’a jamais joué en Ligue 1. Si l’intérêt de Paris est avéré, voyons alors combien cela pourrait coûter au champion de France, de le recruter.

Manchester City pourrait avoir à céder Riyad Mahrez cet été

Milieu offensif ou ailier polyvalent, Mahrez a gagné l’Angleterre en 2014, en quittant Le Havre pour Leicester City. C’est avec les Foxes comme d’autres de ses partenaires d’alors, dont le Français N’Golo Kanté, que l’international algérien aux 57 capes sous le maillot des Fennecs s’est révélé à la face du monde, après le titre de Premier League, en 2016. Recruté pour un demi-million d’euros par Leicester, il est cédé à plus de 65 millions, à Manchester City. C’était en 2018, deux ans et un nouveau championnat gagné plus tard, il est toujours dans la même surface de valorisation, sur le marché des transferts.

Un contrat jusqu’en 2023 pour salaire proche de celui de Draxler au PSG

La plateforme Transfermarkt l’estime à 60 millions d’euros, il en vaut 2 de plus d’après l’expertise de KPMG et de cinquante à soixante-dix millions d’euros, de la part du Centre international d’étude du sport. Il reste au joueur de 29 ans, trois des cinq années de contrat signées. C’est-à-dire qu’il est à Manchester City jusqu’à la fin de la saison 2023. Il gagne près de 585 000 euros bruts mensuels chez les Citizens, c’est proche de la moyenne estimée du vestiaire de Josep Guardiola, en cette saison 2019-20. A Paris, ça le rapproche du salaire de l’ailier allemand Julian Draxler, avec lequel il entrerait directement en concurrence, si ce dernier était conservé.