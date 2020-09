PSG : Ça coûte combien de recruter Sami Khedira (Juventus) ?

Il faut un autre milieu de terrain à Paris. Après la victoire à Nice, Thomas Tuchel a évoqué le besoin d’un renfort au poste, à trouver d’ici la fin de ce mercato. Pour ce faire, le PSG et son directeur sportif, Leonardo, pensent à Sami Khedira, d’après Sky Allemagne. L’international allemand ne rentrant pas dans les plans de son nouveau coach à la Juventus, Andrea Pirlo, le club de la capitale pourrait être sa porte de sortie.

Le PSG à l’affût de la situation de Sami Khedira à la Juventus

Arrivé, en provenance de Stuttgart, au Real Madrid, pour 14 millions d’euros en 2010, Sami Khedira en était reparti libre de tout contrat en 2015, pour rejoindre la Juventus. Alors beaucoup utilisé par les Bianconeri, les blessures et la concurrence des nouveaux arrivants ont limité son temps de jeu au fil des années, et, par conséquent, sa valeur sur le marché des transferts. Evalué jusqu’à 28 M€ en 2017 par Transfermarkt, il ne vaudrait plus que 4 M€ selon ce dernier, alors que le CIES situe sa valeur marchande entre 1 et 2 M€. A 33 ans, l’ancien champion du Monde avec l’Allemagne est possiblement, une piste économiquement avantageuse, plus que celle de Dele Alli, pour le PSG, qui cherche à se renforcer sans trop dépenser.

Quel salaire pour Sami Khedira ?

Lié à la Juventus de Turin jusqu’en 2021, le salaire de Sami Khedira tourne autour des 650 000 euros bruts mensuels. Transposé au PSG, l’ancien Madrilène serait dans la moyenne du vestiaire. Toutefois, selon Goal Italia, la Vieille Dame pourrait tenter une opération similaire à celle d’Higuain, c’est-à-dire résilier, à l’amiable, le contrat de l’Allemand. Ce qui serait pour arranger les affaires du PSG, ou des clubs qui le suivent.