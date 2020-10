PSG : Ça coûte combien de recruter Sergio Ramos (Real Madrid) ?

N’ayant pas pu pallier au départ de Thiago Silva cet été, Le Paris Saint-Germain pourrait en faire l’une de ses priorités durant les prochains mercato. L’une des cibles envisagées par le PSG serait Sergio Ramos. Du moins, c’est ce que rapporte Eduardo Inda sur le plateau d’El Chiringuito, qui ajoute que Leonardo étudierait la situation actuelle de l’Espagnol, en fin de contrat en 2021, et qui n’aurait pas encore trouvé d’accord avec ses dirigeants.

Sergio Ramos pour renforcer la défense du PSG ?

Si les Parisiens veulent en effet attirer Sergio Ramos, l’opération ne sera pas sans coût. Après être arrivé en 2005 pour 27 M€, et avoir passé pratiquement toute sa carrière au Real Madrid, le défenseur de 34 ans est évalué à 14 M€ sur le marché des transferts par Transfermarkt, entre 15 et 20 M€ par le CIES. Montants sous réserve de négociations avec le club, pouvant être évitées en payant sa clause libératoire, fixée à 200 M€. C’est bien évidemment au-delà de ce que peut payer le champion de France.

L’idée d’un transfert est-elle plausible ?

Connaissant la situation du capitaine des Merengue, le PSG pourrait tenter un coup l’été prochain, lorsqu’il sera libre. S’il l’est. Mais, après la dynastie installée au milieu des années 2010 par la Maison Blanche sur le football européen, et le rôle qu’il y a joué, difficile d’imaginer Sergio Ramos quitter son club de cœur libre. Si Paris trouvait toutefois un accord, avec le club et le joueur, il devrait prendre en charge son salaire, estimé à 12 M€ net par an, soit largement au-dessus de la moyenne de son vestiaire.