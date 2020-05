PSG – Ça coûte combien de recruter Timothy Castagne (Atalanta) ?

Dans sa quête d’un latéral droit pour succéder à Thomas Meunier, en fin de contrat et sur le départ, le PSG aurait un autre belge en tête. Il s’appelle Timothy Castagne, il joue a 24 ans et joue à l’Atalanta Bergame. Il est un concurrent de Meunier en sélection des Diables Rouges, de quatre ans plus jeune, il peut devenir un piste d’avenir pour le club de la capitale. A condition toutefois d’y mettre les moyens, car le jeune homme est très convoité.

Nouvelle piste défensive pour le PSG ?

Tuttosport en Italie évoque Leicester ou Tottenham en Angleterre, l’Inter Milan et Naples, en Serie A, sinon le FC Séville en Liga. Et pour convaincre l’Atalanta de céder, une indemnité de 25 millions d’euros serait voulue. C’est peu ou prou l’estimation de sa valeur marchande chez les spécialistes de l’analyse, à savoir une vingtaine de millions du côté de Transfermarkt, et de vint à trente de la part de l’Observatoire du football. Cela, pour compenser la dernière saison contractuelle, du joueur à Bergame.

Timothy Castagne a encore un an de contrat à l’Atalanta

Timothy Castagne a en effet signé quatre ans, jusqu’au soir du 30 juin 2021. Il a joué cette saison 19 matches et délivré deux passes décisives. Il gagne 60 000 euros bruts, sans les variables en plus, de salaire au club lombard. L’international belge aux sept sélections nationale sera revalorisé sur la durée de son contrat et financièrement, n’importe où il décide d’aller. Il n’a jusqu’ici fréquenté que deux clubs : le KRC Genk en formation puis pour ses débuts professionnels, avant l’Atalanta, depuis l’été 2017.