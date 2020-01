PSG – Ça coûte combien de recruter Fernando Llorente (Naples) ?

Fernand Llorente pour alternative dans le cas d’un départ de Cavani, du PSG : Le Parisien avance cette hypothèse, dans la dernière ligne droite du marché des transferts de l’hiver. L’attaquant espagnol de 34 ans campe déjà un rôle de doublure à Naples, le même qu’il tiendrait vraisemblablement à Paris, derrière l’Argentin Mauro Icardi. Formé à l’Athletic Bilbao, il a évolué en Angleterre (Swansea et Tottenham), ainsi qu’en Italie, à la Juventus et désormais à Naples.

Fernando Llorente pour remplacer Cavani au PSG ?

Au crépuscule de sa carrière, il est valorisé sur le mercato, à moins que les 15 à 20 millions d’euros que pourraient payer l’Atletico Madrid au PSG, pour le transfert d’Edinson Cavani. Fernando Llorente est donné à 3 millions environ, par l’Observatoire du football et 5 millions du côté de Transfermarkt. Cela, pour encore une saison et demi de son contrat à compenser, au Napoli. Chez les Partenopei il joue régulièrement (24 matches), mais peu en tant que titulaire (3 fois cette saison). s’il a souvent changé de clubs dans sa carrière, la plupart de ses transferts l’on été libres. Il n’a été recruté contre une indemnité, que par Swansea en 2016 (6 M€) et plus tard Tottenham, pour une quinzaine de millions d’euros.

Un contrat jusqu’en 2021 pour le champion du monde espagnol

Il est arrivé libre à Naples, au mois de septembre dernier, au lendemain de la clôture du mercato d’été. Il a alors paraphé un contrat de deux ans, jusqu’au terme de la saison 2021. Il lui rapporte 270 000 euros bruts par mois environ, sans les variables. Llorente est un joueur d’expérience, appelé à 24 reprises en sélection d’Espagne avec laquelle il est devenu champion du monde, en 2010.