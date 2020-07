PSG : Ça coûte combien de recruter Allan Saint-Maximin (Newcastle) ?

Il a pris son envol, au propre comme au figuré, en quittant Nice pour Newcastle, l’été dernier. Décision salutaire pour Allan Saint-Maximin, car il a confirmé dès sa première saison en Premier League anglaise, son gros potentiel technique. A 23 ans, il vient de gagner en expérience et sûrement prendre de la maturité, qui lui a parfois manqué quand il était en championnat de France. La Ligue 1 justement, le virevoltant ailier pourrait la retrouver, si l’on en croit les informations du Daily Mail, qui évoque l’intérêt du PSG à son sujet.

Le PSG intéressé par le profil d’Allan Saint-Maximin ?

Le club de la capitale ne serait toutefois pas le seul à suivre le « local », né à Châtenay-Malabry dans les Hauts de Seine, le tabloïd anglais parle de « plusieurs des six meilleurs équipes de la Premier League anglaise ». Doit-on comprendre de cela, qu’Allan Saint-Maximin est un joueur bankable cet été ? Plus qu’il ne l’était un an plus tôt, quand il a quitté l’OGC Nice pour les Magpies et une indemnité sur son transfert, de 18 millions d’euros. Il s’est depuis valorisé, à 20 millions pour Transfermarkt et plus (de 20 à 30 M€), de la part de l’Observatoire du football. (Très) probablement plus encore pour Newcastle, compte tenu de la concurrence sur le dossier, de l’âge encore jeune du joueur, de ses performances de la saison (25 matches, 4 buts toutes compétitions confondues) et de la durée de son contrat.

Un contrat (très) longue durée signé avec Newcastle

Allan Saint-Maximin a paraphé la durée maximale autorisée outre-manche de six ans. C’est-à-dire qu’il est lié à Newcastle jusqu’au soir du 30 juin 2025. Et toutes ces années actées seront à compenser, si un club entend recruter le joueur. C’est aussi autant de temps à lui offrir, pour le motiver à lâcher son bail du moment. Il faut aussi compter sur un salaire supérieur aux 3,6 millions d’euros bruts de son salaire estimé cette saison 2020-21. Formé à Saint-Etienne, Saint-Maximin a déjà pas mal bourlingué à son âge : il a tour à tour défendu les maillots de l’ASSE, l’AS Monaco, Hanovre et Bastia en prêt, l’OGC Nice et Newcastle, désormais.