Défait 1-0 par le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain échoue au terme d’un match disputé, à remporter la première Ligue des champions de son histoire. Un but de Kingsley Coman a scellé les espoirs de la bande à Thomas Tuchel qui va quitter Lisbonne les valises bourrées de regrets. Mais financièrement pleines, d’une campagne plus fructueuse que jamais pour le club de la capitale, et probablement, à l’échelle du football continental.

Ce revers ajoute 15 millions de plus au total du prize pool engrangé par le club parisien. L’UEFA les répartis en trois secteurs distincts. D’abord les primes aux résultats. Entre le bonus commun aux 32 équipes, les performances en phase de groupe, puis l’addition des tours franchis depuis les 8es jusqu’à ce rendez-vous final dimanche, cela rapporte 62,7 M€, au PSG. Ensuite la part dite au coefficient, mesurée sur les dix dernières saisons. A Paris, elle rapporte 28,8 millions d’euros, sur cette édition.

Enfin, la part du « market pool », des droits de l’audiovisuel. Il y avait trois clubs français (le LOSC et l’OL en plus), au commencement de cette Ligue des champions 2019-20, 45% des parts qui leur reviennent sont pour l’équipe francilienne. Cela vaudrait l’équivalent de 26,6 millions d’euros, mais ce n’est ici qu’estimation donnée par le compte spécialisé Swiss Ramble, sur Twitter. Le Paris Saint-Germain va devenir le cinquième club de l’histoire à dépasser les 100 millions gagnés d’une Ligue des champions et le normalement le premier sur la somme, devant le Bayern Munich (129,6 M€), le FC Barcelone (117, 73 M€, en 2018-19), Liverpool (111,099 M€, en 2018-19), la Juventus (110,434 M€, en 2016-17) et Tottenham (101,622 M€, en 2018-19).

Although no club from outside the Big Five leagues reached the last 16, some still generated good money from the Champions League. Including estimates for the TV pool, the highest earners were Benfica €52m, Ajax €48m, Shakhtar Donetsk €44m and Zenit St Petersburg €42m. pic.twitter.com/ecpCika7DM

— Swiss Ramble (@SwissRamble) August 17, 2020