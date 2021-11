PSG : Ce que rapporte cette Ligue des champions aux Parisiens

Le PSG a manqué la qualification aux huitièmes de la Ligue des champions. Il en aura à nouveau l’occasion, face à Manchester City.

Ce n’est, espérons-le, que partie remise pour la qualification aux huitièmes de finale de la Ligue des champions. Elle rapporterait gros, presque une dizaine (9,6 M€) de millions d’euros, en plus de ceux gagnés précédemment, pour y parvenir. Mais le PSG a concédé le nul (2-2), sur le fil, hier mercredi sur la pelouse du RB Leipzig, il devra donc patienter avant de composter son billet, pour la phase éliminatoire.

52,662 M€ garantis pour le PSG en C1

A ce stade du tournoi, quatre journées de la phase de poule se sont disputées. Elles valent au Paris Saint-Germain de gagner 52,662 millions d’euros, pour minimum garanti au bénéfice du parcours accompli. Ces plus de cinquante millions se décomposent ainsi : d’abord la prime de participation, commune aux 32 équipes engagées. Elle est cette saison, de 15,64 millions d’euros.

Deux victoires et deux nuls en phase de groupe

Ensuite, Paris dans sa phase de groupe, a gagné deux fois des succès payés par l’UEFA, 2,8 millions d’euros chacun, et deux nuls qui valent 930 000 euros. Pour ses résultats dans son groupe A, le PSG va remporter 7,46 millions d’euros. Enfin, la part du classement dit au coefficient, sur les performances européennes des dix dernières années. Ici le club de la capitale est plutôt à son avantage, classé septième européen, ça lui vaut de revendiquer 26 parts, à 1,137 millions chacune, soit 29,562 millions d’euros.

2 clubs français en Ligue des champions, c’est plus à se partager

Presque trente millions qui, ajoutés au reste, donne donc jusqu’ici la somme de 52,662 millions d’euros. Et même plus, puisqu’à la fin s’ajoute les droits des diffuseurs télé. Comme il n’y a, cette saison 2021-2022 que deux clubs français qualifiés (le LOSC, en plus du PSG), le gâteau sera plus gros à se partager, en fin de tournoi.