PSG : Ce que rapporterait à Paris un titre en Ligue 1 2020-21

La nouvelle répartition des droits de l’audiovisuel, avec le début de l’ère Médiapro va profiter aux équipes professionnelles du football français. Et plus le niveau se resserre vers le haut de la pyramide nationale, plus la part sera conséquente. Le journal L’Equipe a consulté la grille validée par la Ligue de football professionnel (LFP), pour cette saison 2020-21. Elle pourrait rapporter au PSG, s’il est champion et qu’il remplit tous les critères, quelques 82,8 millions d’euros.

Le PSG peut gagner plus de 80 M€ de sa saison…

Contre 59,9 millions d’euros gagnés du dernier exercice 2019-20 du championnat de France, par le club de la capitale. La hausse est conséquente, L’Equipe la détaille, entre la répartition des droits domestiques et celle, nouvelle, des droits internationaux qui concernent les neuf clubs les plus efficaces dernières saisons, sur la scène européenne. Au total, 909,75 millions d’euros seront reversés aux clubs de la Ligue 1, entre part fixe, licence club, notoriété, classement sportif…

… A condition d’être à nouveau sacré champion

Seul le Paris Saint-Germain pourra prétendre à toucher le maximum, à condition qu’il obtienne un nouveau titre de champion de France de football ; le dixième dans son histoire.