PSG – Combien ça coûte de recruter Gaetano Castrovilli (Fiorentina) ?

Nouvelle piste dans l’entre-jeu attribuée au PSG. Peut-être moins pour l’hiver que cet été, le club de la capitale suivrait la progression de Gaetano Castrovilli, milieu de terrain axial de 23 ans, sous contrat à la Fiorentina en Serie A. Selon Sky Sport Italia, Paris regarde pour l’intersaison prochain, mais le jeune homme est pisté et sujet à concurrence sur son dossier. De surcroît, il y a plusieurs saisons à compenser dans son contrat, car il a été prolongé au mois d’octobre dernier.

Gaetano Castrovilli, une piste pour l’été du PSG ?

Gaetano Castrovilli est arrivé à Florence en juillet 2017, moyennant une indemnité de 1,2 millions payées à Bari. Mais sitôt recruté, il a été prêté à Cremonese, deux ans, jusqu’au début de cette saison 2019-20. En dépit des difficultés sportives de la Viola (15e de Serie A), lui est l’une des révélations avec trois buts à son crédit, et deux passes décisives. De fait il se valorise, plus encore depuis l’extension de son contrat. Transfermarkt l’estime à 25 millions d’euros ; un peu moins (18 M€), de la part du CIES. Mais l’avantage est à la Fiorentina, car il reste quatre saisons et demi contractuelles à compenser. Pour un jeune joueur au potentiel marchand encore élevé. Selon Il Matino, Naples aurait transmis une offre de 22 millions d’euros cet hiver, que la direction de la Fio aurait écarté.

Prolongé par la Fiorentina jusqu’en 2024

Prolongé jusqu’en 2024, il avoisinerait depuis les 65 000 euros bruts mensuels, mais ses émoluments seront augmentés s’il change de maillot prochainement. Au Paris Saint-Germain et Naples dans la liste de ses prétendants, s’ajoutent également la Juventus et l’Inter Milan. Depuis la mi-novembre dernier, Gaetano Castrovilli est aussi international italien, sélectionné pour la première (et jusqu’ici seule) fois, contre la Bosnie-Herzégovine, en match éliminatoire à l’Euro 2020.