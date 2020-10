PSG : Combien ça coûte de recruter Georginio Wijnaldum (Liverpool) ?

Au cœur d’un dilemme entre Thomas Tuchel et son directeur sportif, Leonardo, l’entrejeu du Paris-Saint-Germain pourrait devenir plus fourni, l’été prochain. En effet, selon les indiscrétions de 90min, le PSG s’est penché sur la piste Georginio Wijnaldum, durant ce mercato estival 2020. Les négociations n’avaient alors pas abouti, mais le club garderait un œil sur le joueur, qui n’a toujours pas trouvé d’accord avec Liverpool, à quelques mois de la fin de son contrat.

Georginio Wijnaldum, un coup abordable pour le PSG ?

Auteur d’excellentes performances avec Liverpool depuis son arrivée en 2016, contre 27,5 M€, Georginio Wijnaldum fait partie des tous meilleurs au monde, à son poste. Sa valeur marchande a doublé en 4 ans, atteignant, aux dernières nouvelles de Transfermarkt, 40 M€, et entre 30 et 40 M€ pour le CIES. Coûteux, pour le PSG, qui déjà manqué des liquidités durant ce mercato. Mais sa situation contractuelle et la récente tendance à l’économie sur le marché des transferts, justifiée par le contexte économique actuel, a rendu son prix plus flexible. Ainsi, selon Sport, le FC Barcelone aurait pu attirer le milieu de terrain pour entre 15 et 20 millions d’euros cet été.

Il ne lui reste qu’un an de contrat à Liverpool

Mais Georginio Wijnaldum est finalement resté à Liverpool une saison de plus. La dernière, selon son contrat, qui se termine en juin 2021. Un bail qui n’a pas encore été renouvelé, faute d’accord sur les émoluments du joueur. Toujours d’après 90min, le néerlandais réclamerait un salaire de près de 7 M€ bruts à l’année, alors qu’il touche actuellement 4,2M €. Si le PSG veut l’attirer dans ses rangs, il faudra donc s’aligner sur ce montant, dans la moyenne, sinon en dessous, du vestiaire.