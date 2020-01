PSG – Combien ça coûte de recruter Houssem Aouar (OL) ?

Houssem Aouar est l’exemple le plus probant du moment, du savoir-faire de la formation Lyonnaise. Un parmi d’autres (Lacazette, Umtiti, Fekir…), mais celui qui présentement est le plus regardé en Europe. Même en Ligue 1 d’après l’information de Foot Mercato qui révèle d’ailleurs des contacts entre le PSG et l’entourage du milieu de l’OL. Houssem Aouar, 21 ans, est un garçon en devenir. Que Jean-Michel Aulas ne laissera pas partir sans que son club y trouve son compte financièrement.

Houssem Aouar de l’OL vers le PSG ?

Une cinquantaine de millions d’euros. Plus ou moins selon les études, c’est la valeur estimée du joueur, sur ce marché des transferts hivernal. Il les vaut pour Transfermarkt, moins du côté de KPMG (42 M€), mais plus de la part de l’Observatoire du football, à 60 millions environ. Il a le potentiel d’égaler voire dépasser le transfert de Tanguy N’Dombélé à Tottenham. A 60 M€, c’est le record pour l’OL. Foot Mercato précise que le club a déjà repoussé une offre de ces mêmes Spurs, à 40 M€ par le passé.

Un contrat prolongé en 2018 jusqu’en 2023

Professionnel depuis 2016, Houssem Aouar gravit vite les échelons du haut niveau. Prolongé en juillet 2018, il est depuis sous contrat jusqu’au terme de la saison 2023. Avec un salaire proche de 300 000 euros bruts mensuels, sans les primes notamment d’éthique, puisqu’il en existe à l’Olympique Lyonnais, comme au Paris Saint-Germain. A 21 ans, il ne compte encore aucune sélection et devra tôt ou tard choisir entre l’équipe de France, ou celle d’Algérie qui le convoite déjà.