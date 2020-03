PSG – Combien ça coûte de recruter Miralem Pjanic (Juventus) ?

Les rumeurs sont aussi saisonnières. Pour ce qui relève de Miralem Pjanic, les effets sont à chaque fois les mêmes, à l’approche de l’été ou de l’hiver non loin d’une nouvelle fenêtre sur le mercato : l’intérêt du PSG pour le milieu axial de la Juventus Turin. Ce week-end, la Gazzetta dello Sport en remet une couche, au motif que le joueur de 30 ans a perdu en influence en 2020, dans le collectif de Maurizio Sarri.

La rumeur Pjanic au PSG est de retour pour cet été

« Au fil des années on a parlé de Pjanic au Real Madrid, à Barcelone, à Chelsea avec Sarri, mais surtout au PSG qui semble [la destination] la plus raisonnable, en cas de départ en 2020 », écrit le média transalpin à ce propos. Il rappelle aussi la valeur marchande forte du joueur, pour qui la Juve a déboursé 32 millions d’euros (le coût de sa clause), pour le recruter en 2016 depuis l’AS Rome. Quatre ans plus tard, il vaut le double. Plus ou moins selon les analyse. Donné à 65 millions par Transfermarkt, une soixantaine pour l’Observatoire du football et 57 millions, de la part de KPMG.

Encore trois ans de contrat avec la Juventus Turin

Estimation de l’indemnité compensatoire aux trois saisons restantes au joueur, jusqu’au terme du mois de juin 2023. Miralem Pjanic a été prolongé par la Vieille Dame, au mois d’août 2018. Il gagne depuis lors, plus de 700 000 euros bruts mensuels, sans les primes. C’est l’équivalent au Paris SG de Leandro Paredes, avec lequel justement l’international bosnien serait en concurrence, à moins que l’Argentin ne soit poussé vers la sortie, comme cela se murmure dans l’environnement de l’actuel leader du championnat de France.