PSG – Combien ça coûte de recruter Pepe Reina (Milan AC) ?

Qui pour doubler Keylor Navas dans les buts du PSG, puisque Sergio Rico prêté par Séville, ne sera pas retenu ? Le journal L’Equipe souffle le nom de Pepe Reina, dans son édition ce jeudi, sous contrat au Milan AC mais prêté depuis janvier à Aston Villa. Le portier espagnol poursuit sa longue carrière, n’envisageant manifestement pas de raccrocher, à bientôt 38 ans.

A 37 ans Pepe Reina n’est plus beaucoup valorisé sur le mercato

Il ne vaut plus guère sur l’indemnité de transfert, en conséquence de son âge et de son contrat qui avance dans le temps, Pepe Reina est aujourd’hui valorisé à un peu plus d’un demi-million d’euros, sur le mercato. Il y a trois ans, Paris s’intéressait déjà à lui, mais plutôt dans un rôle de numéro un, selon la presse transalpine qui évoquait alors, une indemnité à payer au Napoli où il était, de l’ordre de la quinzaine ou plus de millions d’euros. Pepe Reine a l’avantage d’une carrière riche d’expériences dans tous les grands championnats d’Europe, à part la Ligue 1. En 2005, Liverpool a investi plus de dix millions d’euros, bonus compris, pour le recruter depuis Villarreal. C’est son transfert le plus cher en carrière.

Un échange PSG – Milan AC, pour Reina et Areola ?

Moins l’indemnité donc, c’est le salaire à supporter qui prête forcément à négocier. Le joueur approche les 325 000 euros bruts mensuels, au Milan AC. Avec un contrat signé jusqu’en 2021. S’il n’est appelé à jouer que quelques matches, cela peut peser dans la balance. A moins que Paris ne se libère par la même occasion, du contrat d’Alphonse Areola, car ce dernier va rentrer de Madrid. Et que, ne souhaitant pas jouer les doublures, il pourrait changer encore de destination et être inclus, selon L’Equipe, dans le cadre d’un échange avec Reina. A condition, d’abord que les Lombards cèdent leur titulaire, Gianluigi Donnarumma. Cela fait donc beaucoup de si…